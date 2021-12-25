أربيل: نحو مليوني سائح زاروا المحافظة خلال سبعة أشهر

2021/12/25 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل، السبت، أن نحو مليوني سائح زاروا المحافظة، خلال سبعة أشهر من العام الحالي 2021.وقالت المديرية العامة للسياحة في أربيل، في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري […]

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