وزير المالية يدق ناقوس الخطر: يجب إجراء ’إصلاحات قاسية’

2021/12/25 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، من استمرار اعتماد العراق على النفط خلال السنوات العشر المقبلة.

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وذكر الوزير في تصريحات نقلتها "المدى" وتابعها "ناس"، (25 كانون الاول 2021)، أن "خطرا وتهديدا كبيرين جدًا يواجهان العراق على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان".

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