محافظ النجف لؤي الياسري يعلن استقالته من منصبه ويؤكد .. الصدر لم يطلب مني الاستقالة

2021/12/25 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه”.وقال الياسري في مؤتمر صحفي: “أقدم اليوم استقالتي من منصب محافظ النجف الأشرف إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.وكلف النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هشام الكرعاوي محافظاً بعد استقالة … Readmore

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