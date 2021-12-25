بعد اغلاقها جزئياً.. إعادة فتح ساحة الفردوس وسط بغداد

2021/12/25 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعادت القوات الأمنية، اليوم السبت، افتتاح ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أعادت فتح ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، بعد غلقها جزئيا".

واغلقت ساحة الفردوس جزئيا، امس الجمعة، بعد وصول حشود من الغاضبين على قرار رفع صورة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل بضربة صاروخية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، والمرفوعة في الساحة المذكورة.

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