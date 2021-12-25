2021/12/25 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق الذي اندلع في منطقة الشورجة ببغداد صباح اليوم .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني :" ان حريقا كبيرا اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة الالبسة في بناية تجارية وسط منطقة الشورجة ،قرب بناية الضمان ".واضاف :" ان فرق الاطفاء طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى أربعة مخازن تجارية مجاورة لموقع الحادث ، وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية ".وكان مصدر امني اعلن ، في وقت سابق اليوم ، عن اندلاع حريق كبير في مخزن بمنطقة الشورجة ./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يسيطر على حريق الشورجة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يسيطر على حريق الشورجة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).