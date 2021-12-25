غدا الاحد ... اربع مباريات مهمة بالدوري الانكليزي

2021/12/25 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يشهد الدوري الانكليزي اربع مباريات مهمة يوم غد الاحد في اطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري.ويلتقي ناديا مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي ، و ناديا نوريتش ستي مع ارسنال ، وتوتنهام مع كريستال بلاس بذات التوقيت ، الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد ، وختام المباريات يكون بين تشيلسي واستون فيلا في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بغداد ".ويتصدر الدوري الانكليزي الممتاز نادي مانشستر ستي برصيد 44 نقطة يليه ليفربول برصيد 42 ، ثم تشيلسي بـ 38 نقطة ./انتهى9

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