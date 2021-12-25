الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الشورجة – عاجل

2021/12/25 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع بمخزن تجاري في الشورجة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة الألبسة داخل بناية تجارية وسط منطقة الشورجة قرب بناية الضمان"، مبينة أن " فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى أربعة مخازن تجارية مجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".

واضاف البيان أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق".

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