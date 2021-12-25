اندلاع حريق داخل علوة لبيع الخضار في ديالى – عاجل

2021/12/25 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق داخل علوة جديدة الشط لبيع الخضار في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفرزة إطفاء جديدة الشط التابعة لمركز دفاع مدني هبهب، أخمدت حادث حريق اندلع بثلاثة مكاتب داخل علوة جديدة الشط لبيع الخضار بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنعت توسع النيران وانتشارها إلى باقي المكاتب المجاورة وبدون اي اضرار بشرية".

وأشار البيان إلى إن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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