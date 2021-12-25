2021/12/25 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط حاوية محملة بـ”رغوة اطفاء الحرائق” مخالفة في مركز جمرك بوابة البصرة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “كوادر الهيئة العاملة في مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تعلن ضبط حاوية محملة بمادة ترتبط بالحرائق بمركز بوابة البصرة المركز الخبري الوطني.

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