السيطرة على حريق اندلع بمخزن تجاري في الشورجة ببغداد (صور)

2021/12/25 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع بمخزن في الشورجة.

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وذكر بيان للمديرية تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الأول 2021)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة الألبسة داخل بناية تجارية وسط منطقة الشورجة قرب بناية الضمان"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى أربعة مخازن تجارية مجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".

وأضاف البيان أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق".

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