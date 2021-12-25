قتلى وقصف وغارات في تصعيد للمواجهات بين السعودية والحوثيين

2021/12/25 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان في جنوب السعودية بقصف للمتمردين الحوثيين وثلاثة أشخاص في اليمن في غارات للتحالف بقيادة المملكة مساء الجمعة، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي ومصادر طبية يمنية السبت، في تصعيد للمواجهات بين الطرفين.

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