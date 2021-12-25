المؤمن والأخطاء اللغوية في القرآن - سامي الذيب

2021/12/25 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب نشرت في مقالين سابقين ما دار بيني وبين المهندس السوداني بدر الدين العتَّاق حول كتابي مقدمة للأخطاء اللغوية في القرآنوفيه تعريفي لما اعنيه بألأخطاء اللغويةوقد قسمتها إلى 11 نوعفمن يهمه الأمر ويريد الرد عليه يمكنه تحميله من هذا الرابطhttps://www.academia.edu/44985888وقد كان كلام الأخ السوداني طو ......





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