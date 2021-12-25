هل حاول جابر بن حيان تخليق حيوانات ونباتات كيميائيا؟ - علاء اللامي

2021/12/25 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي رسَّخ الاستشراق الغربي المنحاز ضد العرب في طورهم الحضاري الإسلامي، يقلده في ذلك بعض تلامذته الشرقيين والعرب المستلَبين، فكرة عنصرية متهافتة مفادها أن لا علاقة لإنجازات وتراث الحضارة العربية الإسلامية بالعرب أنفسهم بل بأبناء الشعوب الأخرى التي خضعت لإمبراطوريتهم، قافزين على حقيقة أن الثقافات والحضارات إنما تنسب للغات التي كُتبت بها، وعموم العلماء المتكلمين بها، وهذه هي الحال مع الحضارتين الإغريقية ......





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