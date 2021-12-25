الحكمة يسمي المحور الذي سيحدد رئيس الوزراء العراقي الجديد

2021/12/25 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد القيادي في تيار الحكمة الوطني هاشم الحسناوي، اليوم السبت، ان المحور الخارجي هو من سيحدد رئيس الوزراء المقبل.وقال الحسناوي، في تصريح لـ( بغداد اليوم ) ان "المعادلة الإقليمية والدولية هي من تحدد ملامح رئيس الوزراء المقبل الذي ستمتد حكومته للاربع سنوات المقبل".وأضاف، أن "اجهاض حكومة عادل عبد المهدي كان بارادة خارجية بعد التوتر بين طهران وواشطن وبالتالي سقطت حكومة عبد المهدي بينما لاحظنا الهدوء بعدها بين المحورين ساهم باختيار مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء".وتابع: "وبالتالي فأن العامل الخارجي لن يكون بعيدا في إظهار ملامح شخص رئيس الوزراء المقبل".ولفت إلى ان "التوافق الداخلي بين الكتل السياسية سيلعب الدور في اختيار شخص رئيس الوزراء"، مبينا ان "العاملين الداخلي والخارجي هم كفيلان بتحديد المسؤول التنفيذي الاول في العراق".

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