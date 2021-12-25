ضبط حاوية محملة بمادة ترتبط بالحرائق بمركز جمرك بوابة البصرة

2021/12/25 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط حاوية محملة بـ"رغوة اطفاء الحرائق" مخالفة في مركز جمرك بوابة البصرة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كوادر الهيئة العاملة في مركز جمرك بوابة البصرة، تمكنت من ضبط حاوية حجم 20 قدما محملة (رغوة اطفاء الحرائق) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".

وأضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر اصولي برئاسة موظف من الهيئة وعضوية ممثلين عن الدوائر الساندة وفقا لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

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