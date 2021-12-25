انتشال 13 جثة وانقاذ 63 وسبعة مفقودين بغرق قارب يحمل مهاجرين في بحر ايجة

2021/12/25 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ انتشلت فرق خفر السواحل 13 جثة وانقذت 63 فيما عد سبعة في عداد المفقودين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جزيرة باروس اليونانية في بحر إيجة .وذكرت وكالة الأنباء اليونانية اليوم السبت، أن فرق خفر السواحل واصلت عمليات البحث عن بقية المفقودين بغرق القارب الذي كان على متنه 80 من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يرومون العبور الى السواحل اليونانية .واشارت الوكالة الى ان 63 من المهاجرين الذين تم انقاذهم من ركاب القارب تم نقلهم الى جزيرة باروس اليونانية ./انتهى

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