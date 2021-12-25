سياحة اربيل : قرابة مليوني سائح زاروا المحافظة خلال سبعة اشهر

2021/12/25 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت المديرية العامة للسياحة في اربيل ، السبت، ان نحو مليوني سائح زاروا المحافظة، خلال سبعة أشهر من العام الحالي 2021.وقالت المديرية العامة للسياحة في اربيل في بيان مقتضب، :" منذ بداية العام الحالي 2021 ولغاية 23 تموز منه، وصل مليون و971 ألفاً و522 سائحاً الى اربيل ".ووفقاً للهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان فان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في اعداد السياح من جميع مناطق العراق./انتهى8

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