صلاح يتلقى ضربة موجعة من قبل زملائه في نادي ليفربول

2021/12/25 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تلقى النجم المصري محمد صلاح، ضربة موجعة من قبل زملائه في نادي ليفربول، بعد عدم التصويت لصالحه للانضمام إلى قائمة قادة الفريق (الكابتن) كخيار رابع.وفي المواسم السابقة تحت قيادة المدرب الألماني […]

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