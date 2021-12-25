2021/12/25 | 11:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم إيرانيون.. إصابة 14 شخصاً بحادث سير على طريق الشامية – النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم إيرانيون.. إصابة 14 شخصاً بحادث سير على طريق الشامية – النجف) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم إيرانيون.. إصابة 14 شخصاً بحادث سير على طريق الشامية – النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).