2021/12/25 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتنصيب محافظ جديد خلفا للياسري الذي اعلن عن تقديمه اوراق اعفائه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الإثنين المقبل.جاءت دعوة الصدر بعد اقل من ساعة عن استقالة محافظ النجف لؤي الياسري.وعد الصدر اعلان … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: استقالة محافظ النجف خطوة في الطريق الصحيح واطالب الحكومة بحماية لؤي الياسري وعائلته) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: استقالة محافظ النجف خطوة في الطريق الصحيح واطالب الحكومة بحماية لؤي الياسري وعائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).