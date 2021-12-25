2021/12/25 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت السفارة الايرانية في العراق، أنه لم يطرأ أي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.وقالت السفارة لوكالة الانباء الإيرانية، إن “عملية إصدار التأشيرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الإيرانية تصدر تنويهًا مهمًا بشأن تأشيرة دخول العراقيين لطهران المركز الخبري الوطني.

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