محافظة عراقية تدعو مواطنيها دخول المنازل قبل مساء اليوم

2021/12/25 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية المرور في محافظة اربيل ، السبت، سائقي المركبات من انخفاض مستويات الرؤية جراء تشكل الضباب في أوقات الصباح، مع انخفاض درجات الحرارة في وقت المساء لتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وأصدر المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (25 كانون الاول 2021)، "تحذيرا للسائقين الذين يسافرون لمسافات طويلة اليوم، وغداً وبعد غد أكد فيه على ضرورة القيادة بسرعة أقل من الأوقات الاعتيادية لتشكل الضباب في معظم الطرق خاصة في أوقات الصباح الباكر مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية.

وشدد حاجي على "ضرورة تشغيل مصابيح الضباب بإستمرار للتمكن من الرؤية، مشيرا إلى الوقاية من البرك، والأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار"، داعيا "الأشخاص الذين يقصدون أماكن تساقط الثلوج إلى العودة لمحل سكناهم قبل حلول الظلام لأنه في المساء تنخفض مستويات درجات الحرارة إلى ما دون الصفر تقريبا مما يؤدي إلى تشكل الجليد".

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، امس الجمعة ، انخفاض درجات الحرارة في أرجاء العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأنها ستنزل دون درجة الصفر في المناطق الشمالية.

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