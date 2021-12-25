ضربها وطرحها أرضًا.. كاميرا مراقبة ترصد لصًا يهاجم امرأة في وضح النهار

2021/12/25 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض امرأة لهجوم مباغت من قبل لص في وضح النهار، وطلبت المرأة استخدام اسمها الأول فقط وهو آن هانغ، ووصفت لنا اللحظات المرعبة التي وقعت في الأول من سبتمبر.عندما طرحها اللص أرضًا بعد ضربها بشكل مبرح، حيث قام بعدها بسرقتها والفرار بشكل سريع.

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