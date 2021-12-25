اوميكرون يلغي 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد

2021/12/25 | 11:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد.

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