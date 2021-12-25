2021/12/25 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن إصابة شخصين اثر تجدد نزاع عشائري اندلع بين عشيرتين شمال مدينة الناصرية.وذكر المصدر لمراسل “المركز الخبري الوطني”، ان اشتباك مسلح بين عشريتين تجدد مساء أمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏إصابة شخصين بنزاع عشائري شمالي الناصرية المركز الخبري الوطني.

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