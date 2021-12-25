“الغارديان” تعلن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم في 2021

2021/12/25 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في النسخة العاشرة لاستفتاء صحيفة “الغارديان” البريطانية لاختيار أفضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم، صوت 219 قاضيا (لاعبون سابقون ومدربون وصحفيون) لتحديد الترتيب النهائي.وتصدر مهاجم نادي بايرن ميونيخ، الدولي البولندي […]

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