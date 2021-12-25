تصريح من الصحة حول إمكانية دخول متحور أوميكرون إلى العراق - عاجل

2021/12/25 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بتالوجيهات بالإجراءات الوقائية تحسبا من دخول فايروس (اوميكرون )، فيما اعتبرت التجمعات التي تحصل هنا وهناك قد تكون كفيلة بدخول البلاد بموجة جديدة. وقال مدير عام الصحة العامة، رياض عبد الامير، في تصريح لـ( بغداد اليوم ) انه "لا مبرر الآن لاصدار قرارات تتعلق بإغلاق قاعات الاعراس او غيرها لان الوضع الوبائي مستقر لكن ما نؤكد عليه هو لبس الكمامة والتباعد قدر الإمكان".وأضاف عبدالامير، أن "منح المواطنين ( الاعمار الشابة ) اللقاح لجرعة ثالثة ممكن حال توفر كميات كافية من تلك اللقاحات بعد ان أعلنت الوزارة توفيرها لكبار السن".ولفت الى ان "الحديث عن تلقيح المواطنين الذين اعمارهم أقل من 12 سنة غير وارد حاليا ولاتوجد تعليمات بهذا الشأن إلى الآن".

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