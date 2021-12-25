أربيل تحصي عدد السياح الوافدين إليها خلال 2021

2021/12/25 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل احصت محافظة اربيل ، اليوم السبت، عدد السياح الوافدين اليها خلال عام 2021.وذكرت المديرية العامة للسياحة في المحافظة ببيان تلقته (بغداد اليوم) انه "قصد ما يقرب من مليوني سائح، اربيل ، خلال العام الجاري 2021".واضافت ان "مليونا و971 ألفاً و522 سائحاً وصلوا الى اربيل منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى 23 كانون الاول الحالي".

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