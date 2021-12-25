السودان.. قطع كافة الاتصالات الداخلية قبيل انطلاق مظاهرات مناوئة للسلطة

2021/12/25 | 11:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قطعت السلطات السودانية كافة الاتصالات الداخلية، وذلك قبيل انطلاق مظاهرات من المقرر ان تتوجه اليوم السبت نحو القصر الرئاسي للمطالبة بسلطة مدنية كاملة.ومن المنتظر أن تخرج مظاهرات حاشدة اليوم السبت في الخرطوم، تلبية لدعوات منظمات ونقابات للمطالبة بسلطة مدنية كاملة ومحاكمة من أجرموا بحق الشعب.وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا أمس الجمعة، دعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية "لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة"، حسب ما جاء في البيان .ويشهد السودان أوضاعا أمنية متوترة وتحركات احتجاجية مناهضة للسلطة العسكرية، وذلك منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الاول الماضي./انتهى9

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