مرور اربيل تحذر من الضباب والثلوج ..وتؤكد ضرورة العودة للمنازل قبل المساء

2021/12/25 | 11:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذرت مديرية المرور في محافظة اربيل ، سائقي المركبات من انخفاض مستويات الرؤية جراء تشكل الضباب في أوقات الصباح، وكذلك من انخفاض درجات الحرارة في المساء لتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.واصدرت المديرية تحذيرا للسائقين الذين يسافرون لمسافات طويلة اليوم وغداً وبعد غد ،اكدت فيه ضرورة القيادة بسرعة أقل من الأوقات الاعتيادية لتشكل الضباب في معظم الطرق خاصة في أوقات الصباح الباكر مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية.ودعت الأشخاص الذين يقصدون أماكن تساقط الثلوج إلى العودة لمحل سكناهم قبل حلول الظلام .وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، انخفاض درجات الحرارة في أرجاء العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأنها ستنزل دون درجة الصفر في المناطق الشمالية./انتهى8

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