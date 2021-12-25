‏إصابة شخصين بإندلاع نزاع عشائري شمال ذي قار 



‏إصابة شخصين بإندلاع نزاع عشائري شمال ذي قار 
2021/12/25 | 11:46 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏إصابة شخصين بإندلاع نزاع عشائري شمال ذي قار  هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 11:46.

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