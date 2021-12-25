بيان- اللاارضوية- العراقي اللاعراقي*/1 - عبدالامير الركابي

2021/12/25 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي على رغم ضخامة المنجز الغربي الحديث، وماقد حققه على صuيد إزاحة النقاب عن المنطويات الغائبة على الصعد المختلفة، في الطبيعه والوجود، الا انه لم يكن ليتعدى كونه بالأحرى محطة اعقالية غير نهائية، وانها من منظور المسارات التصيرية العامة، لاتخلو من القصور الفادح في حال مقايستها على المبتغى الاعقالي العقلي المنشود، وقد يكون اهم وابرز مناحي التوقف دون المطلوب، والتدني في الرؤية لهذه الجهه، ماقد لحق بهذه ا ......





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