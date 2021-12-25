2021/12/25 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي " الزمن يدمر كل شيلا احد بمأمن من الموت سوى الالهةالأرض تفنى..



كل شي الى زوالحتى الثقة بين الناس تذوى، ويحل محلها عدم الثقةالاصدقاء ينقلبون على الاصدقاءوالمدن على المدنمع الزمن..



كل شي يتغير البهجة الى مرارةحتى البغضاء تتحول الى حب"وكلمة "الزمن" باليونانية "كارونوس"(*) هي اسم الاله الذي التهم اطفاله، واوديب عند "سوفوكليس" هو الذي عبر عن تراجيديا الحياة والمو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات في فلسفة الاحتفال والموتى لا يحتفلون - قاسم المحبشي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأملات في فلسفة الاحتفال والموتى لا يحتفلون - قاسم المحبشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).