التجارية الايرانية: عملية الافراج عن أرصدة ايران المجمدة في العراق تجري بانسيابية

2021/12/25 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية – العراقية، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، أن بحسب الاتفاقيات المتوصل اليها بين البنكين المركزيين للبلدين، فان عملية الافراج عن أرصدة ايران المجمدة في البلد الجار تجري بانسيابية.وقال آل اسحاق بحسب وكالة انباء فارس … Readmore

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