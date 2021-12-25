وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي

2021/12/25 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرةمن شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت احصائية النفط ان “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (98) مليوناً و(192) الفا و(317) برميلا ( ثمانية وتسعون مليونا ومائةواثنان وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة عشر برميلا)، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610 ) مليونا و (850) الف دولار ( سبعة ملياراتوستمائة وعشرة مليوناً وثمانمائة وخمسون الف دولار)”.

واشارت الاحصائية ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراقبلغت (95) مليونا و(860) الفا و (149) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) الفاو(685) برميلا”.

وبينت ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولاراً”، مشيراً الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالميةمختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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