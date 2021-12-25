2021/12/25 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، من استمرار اعتماد العراق على النفط خلال السنوات العشر المقبلة.وذكر الوزير في تصريح صحفي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “خطرا وتهديدا كبيرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تحذر من استمرار اعتماد العراق على النفط المركز الخبري الوطني.

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