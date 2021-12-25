رئيس وزراء باكستان يعلق على تصريحات بوتين عن

2021/12/25 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الجمعة، بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول أن إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

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