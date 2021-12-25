الفتح يحذر من سيطرة

2021/12/25 | 12:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكوت عن تهديد المحافظين والضغط عليهم، سوف يدفع هذه الجهة السياسية الى الاستمرار في اقالة المزيد من المحافظين.

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