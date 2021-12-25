واسط: حقول الألغام تهدد الحياة في قرية حدودية ومناشدات لإزالتها

2021/12/25 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط- واع- دانيال قاسم

تحولت المساحات الخضراء والأراضي الزراعية بقرية الطعان الحدودية في محافظة واسط من مصدر مهم للزراعة والرعي الى مكان يهدد بالموت في أي لحظة بعد أن تحولت تلك المرابع الخضراء الى حقول ألغام تبث الرعب بين المواطنين الذين ناشدوا عبر وكالة الأنباء العراقية (واع) الجهات المسؤولة لإزالتها.

وفي هذا الصدد قال مدير قسم التخطيط والمعلومات في دائرة شؤون الألغام أحمد عبد الرزاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الألغام المزروعة على الشريط الحدودي في واسط – مناطق بدرة وجصان وزرباطية- إبان الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي تسببت بقتل وتعويق وإصابة نحو 4000 مواطن الى جانب حرمان أراض تزيد مساحاتها عن 200 كيلومتر مربع من الاستخدام الزراعي ،ما يتطلب تنفيذ حملة لرفع هذه الألغام وإزالة خطرها عن المواطنين والبيئة".

وبالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في محافظة واسط ووزارة الخارجية ، زار وفد أممي برفقة دائرة شؤون الألغام العراقية قرية الطعان الواقعة في ناحية زرباطية الحدودية للإطلاع على حجم الأراضي الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية والأضرار الناتجة التي خلفتها الحرب بغية إعادة الحياة الطبيعية إليها من جديد.

مدير برنامج الأمم المتحدة لشؤون الألغام بيرلود همر قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الزيارة تعد الأولى للوفد الأممي والتي تهدف الى الإطلاع ميدانياً على واقع التلوث نتيجة الألغام والمخلفات الحربية والاطلاع على احتياجات المنطقة،ووضع خطط لمعالجتها ".

من جانبه بين مدير عام دائرة شؤون الألغام في العراق المهندس ظافر محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الهدف من هذه الزيارة هو لتوجيه الاهتمام الدولي على هذه المناطق إضافة الى دعم الحكومة المركزية لزيادة وتيرة إزالة الألغام لإعادة الحياة الطبيعية في القرية وتوفير مجالات آمنة للزراعة والرعي فيها".

المواطن أحمد كاظم صاحب الـ 47 عاماً وهو أحد المصابين بهذه الألغام قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): "في العام 1995 كنت أرعى الأغنام خارج قريتنا، ولا أعلم بأن قدمي كانت على لغم أرضي انفجر عند رفعي لقدمي ما أدى الى إصابتي وفقدت على إثرها البصر "،مؤكداً أن "إصابته منعته من الزواج حتى الآن".

وأوضح الشيخ صادق عبد الحسن -أحد وجهاء القرية- لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قرية الطعان كانت تتميز بأنها أراض صالحة للزراعة وكانت تصدر الحنطة والشعير والكثير من المحاصيل الزراعية الأخرى اضافة الى وجود الخيول العربية الأصيلة وغيرها ،ولكن المخلفات الحربية منعت سكان القرية من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بسبب وجود الالغام التي تسببت بقتل واصابة العديد من المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط: حقول الألغام تهدد الحياة في قرية حدودية ومناشدات لإزالتها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط: حقول الألغام تهدد الحياة في قرية حدودية ومناشدات لإزالتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).