مكافحة الإجرام تلقي القبض على 3 متهمين بالسرقة في العاصمة بغداد

2021/12/25 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، السبت، القاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الأول 2021)، أنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة عن وجود حادث سرقة عجلة ضمن قاطع المسؤولية، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد جهد كبير ومميز وبالطرق الفنية الحديثة تم التوصل إلى العجلة وضبطها مع السارق، في حين تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة أكثر من (١٠) دراجات ضمن منطقة الدورة".

وأضاف أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الكرامة ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسة ملايين دينار عراقي) مع سلاح من نوع مسدس من داخل إحدى الدور السكنية في مدينة الصدر شرق بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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