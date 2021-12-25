العراق.. حالات الانتحار تزداد والداخلية تشكل لجانا

2021/12/25 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن ارتفاع عدد حالات الانتحار خلال عام 2021، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة.

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