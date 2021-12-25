العراق يحقق 7.6 مليار دولار من مبيعات النفط خلال تشرين الثاني الماضي

2021/12/25 | 12:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النفط اليوم السبت الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدة تحقيق إيرادات بلغت 7 مليارات و610 مليونا و 850 الف دولار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(192) الفا و(317) برميلا ( ثمانية وتسعون مليونا ومائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة عشر برميلا)، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610 ) مليونا و (850) الف دولار ( سبعة مليارات وستمائة وعشرة مليوناً وثمانمائة وخمسون الف دولار).واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليونا و(860) الفا و (149) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) الفا و(685) برميلا.وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولاراً.واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.



يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري”.

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