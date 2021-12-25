2021/12/25 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية – العراقية، اليوم السبت، أن عملية الافراج عن أرصدة ايران المجمدة في العراق تجري بانسيابية.وقال يحيى آل اسحاق في تصريح للموقع الاعلامي للبنك المركزي الايراني، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تؤكد استعداد العراق لتسديد كافة ديونه المركز الخبري الوطني.

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