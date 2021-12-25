بالصور.. حريق يخلف أضراراً جسيمة في علوة لبيع الفواكه والخضار ببعقوبة

2021/12/25 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في علوة لبيع الفواكه والخضار يخلف أضراراً جسيمة ببعقوبة

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم إخماد حريق كبير في احد مراكز بيع الفواكه والخضار "علوة" في ناحية جديدة شمال غرب بعقوبة".

وأضاف أن "الحريق نشب في احد مراكز بيع الفواكه والخضار وتسبب بأضرار جسيمة التهمت كميات كبيرة من المحاصيل"، لافتاً الى أن "أسباب الحريق مجهولةحتى الان".

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