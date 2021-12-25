النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات وإيرادات تشرين الثاني الماضي

2021/12/25 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)".

وأضاف البيان، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (98) مليوناً و(192) الفا و(317) برميلا ( ثمانية وتسعون مليونا ومائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة عشر برميلا)، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610 ) مليونا و (850) الف دولار ( سبعة مليارات وستمائة وعشرة مليوناً وثمانمائة وخمسون الف دولار)".

وأشار إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليونا و(860) الفا و (149) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) الفا و(685) برميلا".

ولفتت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولاراً"، مشيرا إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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