طارق حرب لـ /نينا/ : المحكمة الاتحادية سترد الدعوى الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات

2021/12/25 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ توقع الخبير القانوني طارق حرب ، ان ترد المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة لالغاء نتائج الانتخابات.وقال حرب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" المتوقع ان ترد المحكمة الاتحادية ، في جلستها المقبلة ، الدعوى وتصادق على نتائج الانتخابات"./انتهى9

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