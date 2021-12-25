2021/12/25 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي ان تركيا تخطط لتحقيق 34.5 مليار دولار من إيرادات السياحة للعام المقبل .وقال أرصوي في تصريح صحفي : أن وباء كورونا الذي أثر على العالم بأسره تسبب في حالة غموض بخصوص السياحة العام الحالي وكانت قد وصلت إيرادات السياحة العام الماضي إلى 12 مليار دولار، وكنا قد وضعنا بداية العام الحالي هدف تحقيق زيادة بنسبة 100 بالمئة وكان صعبا، لكن تحقق هذا الرقم مع نهاية العام الجاري".واشار وزير السياحة التركي الى أن عام 2019 شهد تسجيل رقم قياسي بالإيرادات التي وصلت 34.5 مليار دولار حيث سجلت الجهات المختصة /51/ مليونا و700 الف سائح .وشدد على ان تركيا سيكون هدفها الأول هو تحقيق ألارقام التي حققتها عام 2019 في الإيرادات ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تخطط لتحقيق 34.5 مليار دولار من إيرادات السياحة للعام المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تخطط لتحقيق 34.5 مليار دولار من إيرادات السياحة للعام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).