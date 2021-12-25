شاهد بالفيديو.. صوما : ايران قوية في فيينا بسبب ضعف بايدن

2021/12/25 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dydKHOV_9aM

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