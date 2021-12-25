2021/12/25 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش حديث النائب (العربي) في الكنيست منصور عباس حول يهودية دولة إسرائيل حيث قال:" إن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك...الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية.



هكذا وُلدت وهكذا ستبقى" ليس الأول من نوعه بل يضاف إلى تصريحات ومواقف تنسجم مع الرواية الصهيونية وتشكك بالرواية الفلسطينية، والخطورة في الأمر أنه يعبر عن موقف ورؤية التيار الإسلامي في أراضي 48 وخصوصاً الحركة الإسلامية في الجنوب التي انتخبت منصور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصهيونية الإسلاموية - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصهيونية الإسلاموية - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).