من يحمي حيتان الفساد الإداري شريك معهم في الجريمة - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/25 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي التجاوز على حقوق الشعب يعني جريمة بحق الشعب وتجاوز الباطل على حق ليس له ويعود إلى الشعب إضافة إلى أن هذه العملية منافية للأخلاق والقيم الإنسانية والقوانين السماوية والوضعية وبأي حق يتدخل الشخصية والمسؤول السياسي مستغلاً منصبه لإنقاذ لص وحرامي يسرق أموال الشعب إنها عملية وحالة مقززة ومرفوضة أن يدافع سياسي عن هكذا شخصية تتجاوز بالباطل واستغلال المنصب لسرقة أموال الشعب بينما هذه الشخصية السياسية يمته ......





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